Essen: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Juweliergeschäft - Täter machen hohe Beute

Essen (ots) - 45144 E.-Frohnhausen: Mittwochmorgen (26. Mai) meldete sich ein Zeuge beim Notruf der Polizei und gab an, dass in eine Goldschmiede an der Frohnhauser Straße, Ecke Berliner Straße eingebrochen wurde.