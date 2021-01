Essen: Polizei sucht vermissten 47-Jährigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe - 1. Folgemeldung -

Essen (ots) - 45359 E.-Schönebeck: Die Polizei suchte in den Nachmittagsstunden (11. Januar) nach einem vermissten Bewohner eines Hauses an der Straße Dreigarbenfeld. Letztmalig wurde der 47-Jährige in dem Heim gegen 14.30 Uhr gesehen. Er bestand der Verdacht, dass er sich das Leben nehmen will. Wir berichteten.