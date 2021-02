Essen: Polizei sucht nach vermisstem 10-Jährigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe - Wer hat Dennis B. gesehen?

Essen (ots) - 45326 E.-Altenessen-Süd: Die Polizei sucht nach einem 10 Jahre alten Jungen, der gestern Abend die Wohnung seiner Schwester in Altenessen-Süd verließ, nachdem er mit Familienangehörigen in Streit geriet. Letztmalig wurde er gegen 17:30 Uhr auf der Nienhausenstraße gesehen. Dennis B. ist zirka 150 cm groß, hat dunkelblonde Haare und blaue Augen. Er trug einen dunkelgrünen Pullover, eine dunkle Jogginghose und dunkelblaue Winterschuhe. Auffällig ist, dass er ohne Jacke die Wohnung verließ. Der 10-Jährige ist wohnhaft in Essen-Werden. In der vergangenen Nacht setzte die Polizei unter anderem einen Polizeihubschrauber sowie Maintrailer zur Suche nach dem Jungen ein. Ebenso fahnden seit Stunden bereits zahlreiche Streifenwagen nach dem 10-Jährigen - bislang ohne Erfolg. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe und fragt: Wer hat Dennis B. gesehen? Etwaige Zeugenhinweise bitte umgehend an den Notruf der Polizei unter der 110. /JH