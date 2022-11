Essen: Polizei sucht nach Taschendieb - Fotofahndung

45144 E.-Frohnhausen: Mit dem Foto einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Taschendieb. Am 31. August, gegen 11.30 Uhr, entwendete der Unbekannte in einem Supermarkt an der Frohnhauser Straße das Portemonnaie aus einer im Rollator mitgeführten Tasche einer 88-Jährigen. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Das Foto kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/91467 Zeugen, die Hinweise auf den abgebildeten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 34 zu melden. /bw

