Essen: Polizei sucht mutmaßliches Einbrecher-Paar von Heiligabend - Fotofahndung

Essen (ots) - 45143 E.-Altendorf: Am Abend des 24.12.2019 sind zwei Unbekannte in eine Wohnung an der Husmannshofstraße eingebrochen und haben Bargeld und Schmuck gestohlen.