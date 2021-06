Essen: Polizei sucht mutmaßliche Diebin mit Foto

Mit einem Foto fahndet die Polizei nach einer mutmaßlichen Diebin. Am Donnerstagnachmittag (25. Februar) wartete ein Kunde auf die Auszahlung an einem Geldautomaten auf der Altenessener Straße. Der 27-Jährige wartete vergeblich auf sein Geld, ging dann zum Bankpersonal, um einen möglichen Defekt des Geräts zu melden. In der Zwischenzeit schnappte sich eine Unbekannte die Scheine und verschwand. Die Überwachungskamera des Geldinstituts filmte eine Tatverdächtige.

Unter dem folgenden Link kann man ein Fahndungs-Bild abrufen: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-diebstahl

Der Ermittler fragt, wer kennt die Identität und/oder den Aufenthaltsort der abgebildeten Frau. Es handelt sich offenbar nicht um den Tatablauf des "Cash-Trappings". Hinweise bitte an die 0201/829-0. / MUe.

