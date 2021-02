Essen: Polizei sucht mutmaßliche Computerbetrüger mit Fotos

Essen (ots) - 45359 E-Frintrop: Im Juni 2020 erbeuteten Täter im Essener Stadtteil Frintrop, mittels Computerbetrug, mehrere hundert Euro von Bankkunden. Mit den freigegebenen Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei jetzt öffentlich nach den mutmaßlichen Tätern. Die Unbekannten hatten an einem Geldautomaten einer Bankfiliale auf der Frintroper Straße Erfolg. Ihre kriminelle Energie setzten sie mit der "Cash-Trapping"-Methode um. Bei dieser Geldfalle wird der Auswurfschacht eines Geldautomaten derart manipuliert, dass kein Geld mehr ausgegeben wird. In der Regel wird den Abhebern auf dem Display ein Systemfehler angezeigt. Die Kunden gehen von einem Defekt aus und verlassen die Örtlichkeit. Die Tatzeiten sind in der Regel außerhalb der normalen Geschäftszeiten. So sollen die Kunden keine Chance haben, mit dem Personal Rücksprache zu nehmen. Sobald man die Räumlichkeit verlassen hat, kehren die Täter zum manipulierten Gerät zurück, nehmen das zurückgelassene Bargeld an sich und verschwinden. Zur Vorbeugung von Nachahmungen wird seitens der Polizei nicht konkreter auf die Arbeitsweise eingegangen. Zeugen, die Angaben zu den Identitäten der Tatverdächtigen oder deren Aufenthaltsorte machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. / MUe.