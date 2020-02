Essen: Polizei sucht mögliche Zeugen nach Handyraub

Essen (ots) - 45136 E.-Bergerhausen: Am Samstagmorgen (22. Februar) alarmierten Hausbewohner eines Mehrfamilienhauses an der Weserstraße den Notruf der Polizei, nachdem sie Hilferufe eines Mannes auf dem Bürgersteig hörten. Gegen 4:45 Uhr hörten sie zunächst Hilferufe und begaben sich zum Fenster. Dort konnte sie sehen, wie ein Mann einem am Boden liegenden Mann gegen den Oberkörper trat. Daraufhin eilte ein 54-jähriger Anwohner aus dem Haus, um die Angriffe zu stoppen und dem am Boden liegenden Mann zu helfen. Währenddessen wurde der Notruf der Polizei informiert. Als der Essener aus dem Haus lief, zog der Angreifer bereits seine Kapuze ins Gesicht und flüchtete über die Weserstraße in Richtung Ruhrallee. Bei Erreichen der Kreuzung Weserstraße, Ecke Elbestraße bog der Mann nach links in die Elbestraße ein. Kurze Zeit später erschienen Polizei und Rettungsdienst. Der Täter konnte unerkannt fliehen. Er soll ungefähr 20 Jahre alt sein, blonde Haare haben und trug eine schwarze Winterjacke. Er sprach Deutsch ohne Akzent. Geraubt wurde das Mobiltelefon des Überfallenen. Hinweise zum Täter nimmt das Raubdezernat unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)