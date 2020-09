Essen: Polizei sucht jugendliche Handyräuber

Essen (ots) - 45147 E.-Holsterhausen: Zwei jugendliche Räuber entwendeten Freitagmorgen (18. September) einem 11-jährigen Schüler auf dem Schulweg sein Mobiltelefon. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Der Junge befand sich auf dem Gehweg der Keplerstraße im Bereich zwischen der Gesamtschule und einem Supermarkt, als die beiden Räuber von hinten herantraten. Während einer der Jugendlichen dem 11-Jährigen am Weitergehen hinderte, hob einer die Fäuste und drohte ihm mit Schlägen. Sie verlangten das Mobiltelefon (Marke Samsung) des Kindes. Dieses händigte der junge Essener aus. Die Täter flüchteten daraufhin in die Adolf-Schmidt-Straße in Gehrichtung Hobeisenstaße. Beide Räuber sollen ungefähr 15 Jahre alt und zirka 1,7 Meter groß sein. Einer der Räuber hat eine sportliche Figur, dunkelblonde Haare und trug eine schwarze Sweatshirt-Jack mit schwarz-gelben Emblem, eine schwarze Jogginghose, schwarze Sneakers und einen schwarzen Mundschutz. Der zweite Räuber ist dick, hat ein rundes pickeliges Gesicht und trug eine schwarze Adidas-Sweatshirt-Jacke sowie eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen. Möglicherweise haben Passanten oder Anwohner die beiden Räuber beobachtet. Hinweise nimmt das Raubkommissariat unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)