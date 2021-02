Essen: Polizei sucht aggressiven Dieb mit Fotos

Am Mittwoch, dem 11. November 2020, gegen 19:30 Uhr, stahl ein Mann in einem Linienbus am Werdener S-Bahnhof einen Nothammer und stieg aus.

Draußen sprach ihn der Busfahrer (56) auf die Tat an. Daraufhin trat und schlug der Unbekannte den Zeugen. Mit der Beute flüchtete der Täter über die Gustav-Heinemann-Brücke in Richtung Werdener Markt.

Unter folgendem Link gelangen sie zu dem zentralen Fahndungsportal der Polizei NRW und den entsprechenden Fotos des mutmaßlichen Täters:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-raeuberischer-diebstahl-1

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen? Hinweise bitte an die 0201/829-0 melden. / MUe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell