Essen: Polizei stellt zwei Tatverdächtige nach mehreren Bränden

Ein Zeuge meldete gegen 17:20 Uhr einen rauchenden Container auf dem Gelände eines Supermarktes an der Dahlhauser Straße (Höhe Hülsebergstraße). Von dort seien zwei Personen in Richtung Von-Ossietzky-Ring gelaufen. Während der Fahndung nach den Flüchtigen bekamen die Beamten Hinweise auf einen weiteren Brand im Leuschnerweg. Auch hier bemerkte ein Zeuge zwei flüchtende Männer. Die Personenbeschreibung deckte sich mit der des ersten Zeugen. Die Feuerwehr löschte unterdessen den Altpapiercontainer. Im weiteren Verlauf der Fahndung wurden die Einsatzkräfte erneut auf einen Brand aufmerksam. Passanten löschten einen Mülleimer auf der Dahlhauser Straße in Höhe der Fridolinstraße.