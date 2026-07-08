Essen: Polizei stellt mutmaßlich getunte E-Scooter sicher - Verdächtiger und Polizist bei Fluchtversuch verletzt

45309 E.-Katernberg: Am frühen Mittwochmorgen (08. Juli) wurden der Polizei zwei verdächtige Personen auf einem Tankstellengelände an der Huestraße gemeldet. Als die Männer auf ihren E-Scootern fliehen wollten, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Flüchtigen und einem Polizisten. Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei zu einer Tankstelle an der Huestraße gerufen. Laut Zeugen hielten sich dort zwei maskierte Männer auf dem Gelände auf. Als die Beamten eintrafen, entdeckten sie die beiden Personen auf zwei E-Scootern zwischen den Zapfsäulen. Die Männer versuchten zu fliehen, einer (20 Jahre, deutsch) konnte jedoch nach kurzer Verfolgung zu Fuß durch einen Polizeibeamten gefasst werden. Der andere Mann (21 Jahre, deutsch) versuchte zu fliehen, indem er auf seinem E-Scooter um das Tankstellengebäude herumfuhr. Es gelang einem anderen Polizisten jedoch, ihm den Weg abzuschneiden. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrer und dem zu Fuß laufenden Beamten. Der E-Scooter-Fahrer stürzte daraufhin. Sowohl der 21-Jährige als auch der Polizist wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und im Krankenhaus behandelt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass beide E-Scooter augenscheinlich modifiziert waren. Außerdem waren beide Fahrzeuge nicht versichert. Der 20-Jährige hat zudem keinen gültigen Führerschein. Die mutmaßlich getunten E-Scooter wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen verschiedener Verkehrsdelikte gegen die beiden jungen Männer. Warum sie sich auf dem Gelände der Tankstelle aufhielten ist ebenfalls Gegenstand von Ermittlungen. /bw