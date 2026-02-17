Essen: Polizei stellt Metalldieb und sucht weitere Zeugen

Die Einsatzkräfte wurden gegen 19:17 Uhr alarmiert. Der 42-jährige Zeuge und Objektbetreuer stellte vor Ort eine Person fest, die diverse Metallteile zum Abtransport bereitlegte. Die Polizisten entdeckten den Beschuldigten daraufhin versteckt in seinem Transporter. Bei dem Mann handelt es sich um einen 41-jährigen Libanesen aus Essen. Im Fahrzeug fanden die Beamten eine Kiste mit Elektroschrott sowie mehrere Schraubendreher, ein Brecheisen und eine Axt. An einer Tür entdeckten die Polizisten Einbruchsspuren.