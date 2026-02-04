Essen: Polizei stellt Metalldieb auf Supermarktdach

Gegen 4 Uhr meldete der Zeuge eine verdächtige Person auf dem leerstehenden Gebäude. Als die Beamten eintrafen und den Mann ansprachen, flüchtete dieser vom Gebäude in Richtung Bahnsteig Kray Süd. Die Polizisten stellten ihn nach kurzer Nacheile und nahmen ihn vorläufig fest. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 33-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz.