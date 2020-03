Essen: Polizei prüft nach Vorfällen im Straßenverkehr den gesundheitlichen Zustand der Fahrzeugführer- Unfälle

Essen (ots) - 45356 E.-Bochold/ 45257 E.- Kupferdreh: Möglicherweise krankheitsbedingt verursacht, ermitteln Polizeibeamte in zwei Verkehrsgeschehen, die sich Freitagvormittag (28. Februar) kurz nach 11 Uhr ereigneten. Gegen 11 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer ein verdächtiges Fahrzeug an der Bocholder Straße, welches von der Fahrbahn abgekommen, eine Hauswand gestreift und anschließend vom Unfallort davongefahren sein soll. Polizisten stellten den flüchtigen 29-jährigen Fahrer kurz darauf an seiner Anschrift. Da sein Fahrverhalten offenbar auf die Einnahme krankheitsbedingter Medikamente zurückzuführen war, versorgten Sanitäter und ein Notarzt kurz darauf den Autofahrer. Im Krankenhaus erfolgte später die Entnahme seiner Blutprobe und die Beschlagnahme seines Führerscheines. Keine halbe Stunde später kam eine 54-jährige Essenerin auf der Langenberger Straße von ihrer Fahrspur ab und lenkte offenbar in den Gegenverkehr. Eine Straßenlaterne stoppte schließlich den Wagen. Rettungssanitäter versorgten die schwerverletzte Frau und fuhren sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Auch in diesem Fall deuten das Unfallgeschehen und die ersten Ermittlungen auf einen möglichen medizinischen Hintergrund als Unfallursache hin. /Peke