Essen: Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam - Passanten unterstützen bei Fixierung von renitentem Mann

Bei der Fixierung riss sich der Mann plötzlich los, schlug mit den Fäusten in Richtung der Beamten und versuchte, ihnen Kopfstöße zu geben. Nur mit erheblichem Kraftaufwand gelang es den Polizisten, den Randalierer zu Boden zu bringen und zu fixieren. Dort trat und schlug der Mann weiter um sich und biss einem Beamten in den Oberschenkel. Dadurch verletzte der 32-Jährige die Polizisten. Passanten, die den Widerstand beobachteten, halfen den Beamten bei der Fixierung.