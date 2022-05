Essen: Polizei nimmt flüchtigen Ladendieb fest

45326 E.-Altenessen-Süd: Vergangenen Freitagnachmittag (27. Mai gegen 17:15 Uhr) wurde eine Mitarbeiterin (37) einer Drogerie an der Lierfeldstraße auf einen Mann aufmerksam. Ohne zu bezahlen, lief er zum Ein-/Ausgang der Filiale. Die Sicherheitsschleuse am Ausgang schlug Alarm, woraufhin die Mitarbeiterin den Mann ansprach. Der Unbekannte ergriff schlagartig die Flucht und konnte kurz Zeit später von der Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Bei seinem Fluchtversuch warf er zuvor seine Jacke in ein Gebüsch. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sich in der Jacke Diebesgut aus der Drogerie befand.

Nach dem 27-jährigen Georgier ohne festen Wohnsitz wurde bereits gefahndet. Er wurde vorläufig festgenommen./ViV

