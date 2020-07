Essen: Polizei nimmt Fahndung nach versuchtem Tötungsdelikt zurück - Abschlussmeldung- 25-jähriger Tatverdächtiger

Seit dem Morgen fahndete die Polizei intensiv nach dem 25- jährigen Tatverdächtigen. Dabei wurden auch seine Wohnung durchsucht und zahlreiche Kontaktpersonen befragt. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte nahe des Fluchtweges aufgefunden werden. Diese wird jetzt spurentechnisch untersucht.

Im weiteren Verlauf der Fahndungsmaßnahmen rief der Gesuchte um 15:48 Uhr bei der Polizei an und teilte seinen aktuellen Aufenthaltsort in Altenessen-Süd mit. Er konnte kurze Zeit später an der Haltestelle Ellernplatz ohne Gegenwehr festgenommen werden. In Absprache mit der zuständigen Staatsanwältin Frau Erl ist beabsichtigt, den Beschuldigten am morgigen Tag dem zuständigen Haftrichter vorzuführen. /Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4659551 OTS: Polizei Essen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell