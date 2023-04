Essen: Polizei geht gegen verantwortungslose Raser vor - Sechs Pkw und vier Führerscheine sichergestellt

45117 E.-Stadtgebiete: Am verlängerten Osterwochenende führte die Polizei verstärkt Kontrollmaßnahmen durch, bei denen sie mehrere Verkehrsverstöße sowie Kraftfahrzeugrennen ahndete. Die Fahrzeugführer lieferten sich innerhalb des Stadtgebiets Autorennen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h.

Am Donnerstagabend (6. April) gegen 22:45 Uhr fuhren ein blauer Mercedes AMG 53 und ein roter Porsche GTS auf der regennassen Fahrbahn der Gladbecker Straße ein Beschleunigungsrennen - mit fatalen Folgen für beide Fahrer: Der Mercedes einer 57-Jährigen (deutsch-moldauisch) und der Porsche eines 26-Jährigen (türkisch) sowie deren Führerscheine wurden beschlagnahmt.

Auch am Freitagabend testete ein 20-jähriger Deutsch-Libanese die PS-Stärke seines schwarzen Golf VII auf der Altendorfer Straße - ohne Rücksicht auf Verluste. Er fuhr Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h, überholte im Gegenverkehr und fuhr über rot. Letztendlich wurde auch sein Fahrzeug sichergestellt.

Drei hochmotorisierte Fahrzeuge lieferten sich gegen 23 Uhr ein illegales Rennen auf der Altendorfer Straße - ein weißer BMX X5 und der Führerschein eines 21-jährigen Türken wurden beschlagnahmt. Auch am Samstag (9. April) kam es wieder zu gefährlichen Szenen auf den Straßen: Der schwarze BMW 5er eines 23-jährigen Syrers wurde auf der Osterfeldstraße gestoppt, nachdem er an einem Beschleunigungsrennen beteiligt war. Sein Auto und Führerschein wanderten ebenfalls in den Besitz der Polizei.

Gegen 0:50 Uhr raste ein 30-jähriger Deutsch-Libanese in seinem Mercedes C63s AMG durch das Stadtgebiet - sogar durch die 30er-Zone der Bülowstraße. Das Fahrzeug des 30-Jährigen wurde ebenso beschlagnahmt.

Bisher wurden insgesamt 6 Fahrzeuge sowie 4 Führerscheine in Essen sichergestellt. Die Polizei Essen weist erneut darauf hin, dass solche Straßenrennen nicht nur eine Straftat, sondern auch eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellen. Gegen die bekannten sowie unbekannten Fahrer wird unter anderem aufgrund des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt./RB

Wie gefährlich dieses Fahrverhalten für Sie und andere ist, wird in unserem Youtube-Video noch einmal anschaulich dargestellt:

