Essen: Polizei freut sich über kleine Osterüberraschung- Seniorin wählt zu sicheres Versteck für ihre Wertsachen

Essen (ots) - 45359 E.-Frintrop: Ein mutmaßlicher Einbruch in ein Einfamilienhaus in Frintrop sorgte am Freitag, 3. April für einen Polizeieinsatz, der sich glücklicherweise nachträglich so nicht bestätigten konnte. Die 85-Jährige bemerkte am Freitag, dass Familienschmuck aus dem Haus im Bereich der Frintroper Straße / Heilstraße entwendet wurde. Da sie einige Zeit ein offenstehendes Fenster unbeobachtet ließ, vermutete sie Einbrecher, die in ihrem Wohnraum den Schmuck gestohlen haben könnten. Sie informierte daraufhin richtigerweise die Polizei. Durch einen Zufall entdeckte die Seniorin nun aber den verloren geglaubten Schmuck in einem gut ausgewählten Versteck wieder. Selbiges hatte sie nämlich gewählt, als Handwerker im Haus Arbeiten verrichtet hatten. Doch dieses Versteck geriet leider in Vergessenheit. Da der übliche Verwahrungsort leer war, glaubte sie daher an einen mutmaßlichen Einbruch. Die Polizei ist nun froh, dass sich die Seniorin selbst ein kleines Ostergeschenk gemacht hat! Die Essenerin ist so erfreut über das Auffinden des verloren geglaubten Schmucks, dass sie einem Kinderheim eine kleine Spende zukommen lassen möchte. Fall geklärt! (ChWi)