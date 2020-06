Essen: Polizei fahndet wegen sexueller Belästigung mit Foto nach Unbekanntem

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 5. Januar 2020 gegen 5:30 Uhr soll ein Unbekannter in einem Imbiss an der Viehofer Straße eine Frau sexuell belästigt haben.