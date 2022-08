Essen: Polizei fahndet mit Hubschrauber nach drei mutmaßlichen Räubern - Zeugenaufruf

45326 E-Altenessen-Süd:

Gestern Nacht (16. August, gegen 23 Uhr) meldete sich eine junge Frau auf der Leitstelle der Polizei Essen und gab an, dass sie und ihre Freundin von drei Männern ausgebraubt worden seien. Einer der Tatverdächtigen habe sie mit einer Schusswaffe bedroht. Im Rahmen der Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die beiden Frauen waren an der Tiefenbruchstraße, in unmittelbarer Nähe zum Kaiser-Wilhelm-Park, mit zwei Internetbekanntschaften verabredet. Noch während sie in ihrem Auto warteten, sollen drei Männer an sie herangetreten sein. Einer der Männer habe die Fahrerin mit einer Schusswaffe bedroht. Die Tatverdächtigen forderten dann Bargeld und Wertgegenstände. Nachdem die Unbekannten Beute machten, flüchteten sie in den nahegelegenen Park.

Obwohl die Fahndungsmaßnahmen auch aus der Luft unterstützt wurden, blieb die Suche ohne Erfolg.

Nach Zeugenangaben sollen die mutmaßlichen Täter alle Mitte 20 Jahre alt und vermutlich Syrer sein. Eine Person trug ein weißes Shirt und eine dunkle Jeans. Der Zweite war mit einer weißen Strickjacke und einer dunklen Jeans bekleidet. Er trug eine weiße Basecap. Der dritte Unbekannte trug eine schwarze Basecap. Er war mit einem hellen Shirt und einer blauen Jeans bekleidet.

Wenn Sie Zeuge der Tat wurden oder Hinweise zu den flüchtigen Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /PaPe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell