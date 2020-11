Essen: Polizei fahndet mit Fotos nach mutmaßlichem Wohnungseinbrecher

Essen (ots) - 45136 E.-Bergerhausen: Mit Fotos fahndet die Essener Polizei nach einem mutmaßlichen Wohnungseinbrecher, der im Juli 2020, im Essener Stadtteil Bergerhausen, mit Beute entkam. Am 25. Juli, gegen 1 Uhr, verschaffte man sich, offenbar über ein ausstehendes Gerüst, gewaltsam Zugang in eine Wohnung auf der Dinnendahlstraße. Der mutmaßliche Täter entkam unter anderem mit verschiedenen Parfum-Sorten, einem Laptop und Bekleidung. Es ist denkbar, dass der Eindringling nicht alleine auf krimineller Tour war. Eine Überwachungskamera filmte den unbekannten Tatverdächtigen. Das Essener Einbruchskommissariat fragt, wer kennt den abgebildeten Mann auf den Fotos oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0. / MUe.