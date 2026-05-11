Essen: Polizei Essen und BIB - Bank im Bistum Essen veranstalten Benefizkonzert zugunsten des Deutschen

Höhepunkt des Abends war die feierliche Übergabe eines Spendenschecks in Höhe von 57.500 EUR an den Deutschen Kinderschutzbund Essen. Da der Vorsitzende, Prof. Dr. Ulrich Spie, krankheitsbedingt nicht anwesend sein konnte, wurde er vom Geschäftsführer Herrn Thomas Grotenhöfer vertreten. Überreicht wurde der Scheck durch Dr. Peter Güllmann, Vorstandsprecher der BIB - Bank im Bistum Essen. Gemeinsam mit den zusätzlichen Einnahmen aus den Spendenboxen belief sich der Gesamterlös der Veranstaltung auf 60.974,11 EUR. Die Spendensumme wird einen wichtigen Beitrag zum Bau des neuen Schutzhauses leisten, das betroffenen Kindern einen sicheren Zufluchtsort bieten soll.