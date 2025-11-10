Essen: Polizei Essen sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

45239 E-Werden: Am Samstagabend (8. November 2025) stürzte ein Radfahrer in der Brückstraße, nachdem ihn ein bislang unbekannter Autofahrer überholt und angehupt hatte. Die Polizei Essen sucht jetzt Zeugen.

Der 61-Jährige aus Nijmegen (Niederlande) fuhr mit seinem Pedelec gegen 22 Uhr auf der Bückstraße in Fahrtrichtung Fischlaken. Sein 60-jähriger Begleiter aus Burgum (Niederlande) fuhr mit seinem Zweirad hinter ihm. Daraufhin sei ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit an den beiden Männern vorbeigefahren und habe gehupt. Dadurch erschrak sich der 61-Jährige und stürzte in Höhe der Einmündung zur Propsteistraße. Er wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Autofahrer machen können. Hinweisgeber wenden sich bitte an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch an 0201/8290. /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell