Kia rot
Kia rot
Essen: Polizei Essen sucht Zeugen nach Pkw-Diebstahl

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Freitag, 06.02.2026 10:30

45239 E-Heidhausen: Bislang unbekannte Tatverdächtige stahlen in der Zeit von Donners-tagabend (5. Februar) bis heute Morgen (6. Februar) einen roten Kia aus der Straße Bark-horstrücken im Stadtteil Heidhausen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 36-jährige Essener hat sein Auto (Kia SUV Modell EV6 / CV) vor dem Wohnhaus abge-stellt. Letztmalig gesehen habe er das Auto nach eigenen Angaben gestern Abend gegen 19 Uhr. Den Diebstahl bemerkte der Mann heute Morgen gegen 6:20 Uhr.

Bei dem gestohlenen Pkw handelt es sich um ein Elektrofahrzeug mit Kennzeichenfragmen-ten: E-DL. Zeugen, die Angaben zu möglichen Tatverdächtigen oder dem Kia machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinwei-se.essen@polizei.nrw.de zu melden. /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

