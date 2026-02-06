Essen: Polizei Essen sucht Zeugen nach Pkw-Diebstahl

Bei dem gestohlenen Pkw handelt es sich um ein Elektrofahrzeug mit Kennzeichenfragmen-ten: E-DL. Zeugen, die Angaben zu möglichen Tatverdächtigen oder dem Kia machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinwei-se.essen@polizei.nrw.de zu melden. /aro