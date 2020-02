Essen: Polizei ermittelt nach Brandstiftung in Fahrschule - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots) - 45355 E.-Borbeck-Mitte: Am Samstag, 15. Februar, gegen 13.40 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Heinrich-Brauns-Straße gerufen. Dort brannte es in den Geschäftsräumen einer Fahrschule im Erdgeschoss des Gebäudes. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und übergab den Brandort an die Kriminalpolizei. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen könnte das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 11 zu melden. /bw