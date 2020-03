Essen: Polizei ermittelt gegen 22-jährigen Tatverdächtigen nach fremdenfeindlichem Angriff- Vater und Sohn sollen

Essen (ots) - 45139 E.- Südostviertel: Nahe des Steeler Wasserturms sahen sich gestern Abend ein 40-jähriger Mann und sein 17-jähriger Sohn rassistischen Beleidigungen und körperlichen Angriffen ausgesetzt. Am frühen Sonntagabend (1. März gegen 19:20 Uhr) beleidigte ein 22-jähriger Essener an der Von-der-Tann-Straße/ Ecke Metzer Straße einen 40- jährigen Zuwanderer und seinen 17- jährigen Sohn mit rassistischen Äußerungen. Unvermittelt schlug er auch mit Fäusten auf den Mann ein und stoppte seine Attacken auch nicht, als der Mann bereits auf dem Boden lag. Auch der Sohn, der seinen Vater schützen wollte, verletzte sich. Erst als weitere aufmerksame Passanten entschlossen einschritten, entfernte sich der junge Mann. Während Vater und Sohn ambulant im Krankenhaus versorgt wurden, ermittelten Polizisten den tatverdächtigen 22- Jährigen. Auf Vorhalt gab er an, selber Opfer eines Angriffs gewesen zu sein. Zu den fremdenfeindlichen Äußerungen machte er keine Angaben. Der polizeiliche Staatsschutz hat sofort die Ermittlungen an sich gezogen und bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0201-8290 zu melden./Peke