Essen: Polizei entdeckt Drogenlabor - zwei Tatverdächtige festgenommen

Ausgangspunkt für den Einsatz am Dienstag war ein medizinischer Notfall in der Wohnung des 35-Jährigen in Rüttenscheid. Gegen 15:10 Uhr alarmierte eine 22-jährige Frau den Rettungsdienst, nachdem ein Bekannter von ihr, der 35-Jährige, zusammengebrochen war. Nach bisherigen Erkenntnissen ließ der Mann zuvor ein Gefäß mit einer bislang unbekannten Substanz fallen und brach anschließend zusammen. Die junge Frau leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen ein, bevor Rettungskräfte eintrafen. Der 35-Jährige wurde notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.