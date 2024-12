Essen: Polizei deckt mutmaßliche Hehlerwerkstatt auf - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

45145 E.-Holsterhausen: Gestern Abend (15. Dezember) stieß ein Streifenteam in einem Mehrparteienhaus an der Münchener Straße zufällig auf eine mutmaßliche Hehlerwerkstatt mit zahlreichen Pedelecs und stellte umfangreiches Diebesgut sicher. Ein 50-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 22:25 Uhr wurden die Beamten auf eine offenstehende Tür des Hauses an der Münchener Straße aufmerksam. Beim Betreten des Hausflurs entdeckten sie ein hochwertiges Fahrrad, das nach Überprüfung augenscheinlich zuvor gestohlen worden war. Kurz darauf gab sich ein 50-jähriger Essener (ungarischer Staatsbürger) als Eigentümer des Fahrrads aus. Um sich auszuweisen bat er die Beamten in seine Wohnung. Dort stießen die Einsatzkräfte auf eine Art Fahrradwerkstatt. Neben einer desolaten Wohnsituation fanden die Beamten elf Fahrräder, darunter mehrere Pedelecs, zwei E-Scooter, neun Fahrradrahmen sowie diverses Fahrradzubehör. An einigen Fahrrädern waren die Rahmennummern unkenntlich gemacht worden. Zudem fanden sie mutmaßliches Tatwerkzeug, wie einen Winkelschleifer und eine Akku-Flex. In der Wohnung befanden sich außerdem mehrere Waffen, darunter Luftgewehre, eine Armbrust und einen Schlagstock.

Das mutmaßliche Diebesgut, die Tatwerkzeuge sowie die Waffen wurden sichergestellt. Der 50-Jährige wurde festgenommen. Die Ermittlungsgruppe Fahrrad ermittelt nun wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei. Zudem wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. /RB

