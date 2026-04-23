Essen: Polizei bereitet sich auf große Versammlungslage am Ersten Mai vor

"Wir bereiten uns intensiv auf den Einsatz am Ersten Mai vor und werden mit einer Vielzahl von Einsatzkräften im Stadtgebiet präsent sein. Unsere Einsatzplanung wird dabei fortlaufend an die aktuelle Lage angepasst", sagt der Leitendende Polizeidirektor Peter Both. Dabei werden in der polizeilichen Einsatzplanung alle relevanten Szenarien berücksichtigt, auch die mögliche Anreise von gewaltbereiten Störern: "Klar ist, dass wir gewalttätige Störungen nicht dulden werden. Wir werden frühzeitig und konsequent einschreiten, sollte es zu Störungen oder unfriedlichen Verläufen kommen."