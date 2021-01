Essen: Pokalspiel Rot-Weiss Essen gegen Bayer 04 Leverkusen - Stadt und Polizei im Einsatz

Essen (ots) - 45356 E-Bergeborbeck: Am 2. Februar ist es soweit, Rot-Weiss Essen trifft im DFB Pokal auf den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Für viele RWE Fans ist dieses Spiel sicher ein Highlight der Saison. Sollte es Rot-Weiss Essen in die nächste Runde schaffen, wird vielen Menschen in dieser Stadt und auch darüber hinaus verständlicherweise zum Feiern zumute sein.