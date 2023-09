Essen: PKW zwingt Straßenbahn zur Notbremsung - 45-Jährige durch Sturz verletzt - Zeugen gesucht

45138 E.-Südostviertel:

Letzte Woche Mittwoch (13. September) musste ein Straßenbahnfahrer auf der Steeler Straße eine Notbremsung einleiten, um die Kollision mit einem PKW zu verhindern. Dabei wurde eine Mitfahrende verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Fahrer des PKW.

Am Mittwochnachmittag gegen 15:50 Uhr fuhr ein Straßenbahnfahrer auf der Steeler Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Steeler Straße / Von-der-Tann-Straße erhielt er das Signal, dass er in den Kreuzungsbereich einfahren kann. Als er beschleunigte und in die Kreuzung einfuhr, kreuzte plötzlich ein PKW aus der Von-Tann-Straße kommend den Schienenbereich. Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der Bahnfahrer eine Notbremsung ein. Eine 45-jährige Passagierin stürzte und verletzte sich. Sie wurde vom Rettungsdienst betreut und in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW - vermutlich ein roter Kleinwagen - entfernte sich in unbekannte Richtung.

Da die Fahrgäste die Straßenbahn bei Eintreffen der Polizei bereits verlassen hatten, sucht die Polizei nun Zeugen, um den Fahrer des Kleinwagens zu ermitteln.

Wenn Sie Angaben zum Unfallhergang und/oder dem Unfallbeteiligten machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

