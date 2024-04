Essen: Pkw überschlägt sich und landet in der Berne

45356 E.- Bergeborbeck: Gestern Abend (15. April) überschlug sich ein 30-Jähriger mit seinem Range Rover auf der Bottroper Straße und landete in dem Fluss "Berne". Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Gegen 21:15 Uhr fuhr der Mann mit deutscher und libanesischer Staatsangehörigkeit auf der Bottroper Straße in Fahrtrichtung Bottrop. Nach ersten Ermittlungen bzw. der ersten Bewertung der Spurenlage hielt sich der 30-jährige Fahrer vermutlich nicht an die dortige Geschwindigkeitsbegrenzung und verlor dabei die Kontrolle über den Range Rover. Er kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam anschließend auf dem Fahrzeugdach in der Berne zu liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kurzzeitig in einem Krankenhaus behandelt.

Die Bottroper Straße wurde zeitweise für die Verkehrsunfallaufnahme in Fahrtrichtung Bottrop gesperrt. Ein Polizeihubschrauber, der aufgrund eines vorherigen Einsatzes in der Nähe war, unterstützte bei der Unfallaufnahme.

Der Range Rover wurde durch eine Spezialfirma mit einem Kran sowie durch Unterstützung der Feuerwehr geborgen und anschließend durch die Polizei sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Verbotenen Einzelrennens (§315d StGB). /RB

