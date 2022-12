Essen: PKW überschlägt sich und bleibt auf dem Fahrzeugdach liegen - 18-jähriger Fahrer schwer verletzt

45329 E.-Altenessen:

Am Donnerstagnachmittag (15. Dezember) gegen 17:50 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit einer Mercedes A-Klasse auf der Gladbecker Straße in Richtung A42. Auf Höhe der Auffahrt in Richtung Duisburg fuhr der 18-Jährige einem VW Tiguan auf, der dadurch mit einem Nissan Qashqai auf der linken Spur kollidierte. Durch den Zusammenstoß mit dem Tiguan überschlug sich die A-Klasse und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen.

Der 18-jährige Mercedes-Fahrer wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Mercedes A-Klasse und der VW Tiguan waren nicht mehr fahrbereit.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B224 in Richtung Norden komplett gesperrt./SoKo

