Essen: PKW touchiert 62-jährigen Elektromobil-Fahrer und flüchtet - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag (20. November) wurde ein 62-jähriger Elektromobil-Fahrer beim Überqueren der Katernberger Straße von einem PKW touchiert und leicht verletzt. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Unfallbeteiligten.

Am Montag gegen 16:40 Uhr war ein 62-Jähriger mit einem Elektromobil auf der Katernberger Straße unterwegs. Auf Höhe der Sparkasse überquerte er die Straße bei Grün an dem dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Katernberger Markt.

Als er die Hälfte der Straße überquert hatte, fuhr von links ein PKW über die dortige Haltelinie und bremste stark ab, konnte jedoch eine Kollision mit dem Elektromobil-Fahrer nicht vermeiden. Als der 62-Jährige zunächst weiterfuhr, flüchtete der PKW auf der Katernberger Straße in Fahrtrichtung Zollvereinstraße. Der Essener wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum flüchtigen PKW machen können. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

