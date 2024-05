Essen: PKW soll Fußgänger angefahren haben - Polizei sucht nach flüchtigen Beteiligten und Zeugen

45138 E.-Huttrop:

Am 23. Mai gegen 21:45 Uhr hörte eine Anwohnerin an der Kreuzung Steeler Straße / Huttropstraße einen lauten Knall. Als sie zum Fenster lief und herausschaute, sah sie einen humpelnden Mann. Zudem bemerkte sie einen dunklen PKW, der in Fahrtrichtung Moltkestraße davonfuhr. Kurz hinter der Kreuzung hielt der PKW an, die unbekannte Person stieg aus, lief um das Fahrzeug herum, stieg schließlich wieder ein und fuhr davon.

Die Zeugin vermutete einen Unfall und meldete dies der Polizei. Vor Eintreffen der Beamten hatten sich alle Beteiligten bereits vom mutmaßlichen Unfallort entfernt.

Der Fußgänger soll mit einem grünen Pullover bekleidet gewesen sein.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den beiden flüchtigen Personen geben können. Melden Sie diese bitte der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

