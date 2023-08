Essen: PKW kollidiert mit Straßenbahn - 67-jähriger PKW-Fahrer verstorben

45143 E.-Westviertel:

Am Samstag (26. August) verlor ein 67-jähriger PKW-Fahrer die Kontrolle über einen Ford Kuga und kollidierte auf der Altendorfer Straße mit einer Straßenbahn. Der Essener wurde von einem Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf verstarb.

Am Samstagmorgen gegen 9:30 Uhr fuhr ein 67-jähriger Essener mit einem Ford Kuga auf dem Berthold-Beitz-Boulevard in Fahrtrichtung Frohnhauser Straße. Zeugen gaben an, dass der Ford zunächst über eine Verkehrsinsel gefahren sei, dann mehrere Verkehrsschilder beschädigte und auf einer weiteren Verkehrsinsel neben einem Ampelmast zum Stehen gekommen sei. Dabei kollidierte der PKW mit einer Straßenbahn der Linie 105.

Der 67-jährige Fahrer war nicht ansprechbar und wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf verstarb. Der Straßenbahn-Fahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt.

Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt. Die Straßenbahn wurde so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden musste.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei war am Unfallort im Einsatz.

Für die Unfallaufnahme wurde die Altendorfer Straße in Fahrtrichtung Altendorf mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde über den Berthold-Beitz-Boulevard umgeleitet.

Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell