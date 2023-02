Essen: PKW kollidiert mit Laternenmast - Fahrzeuginsassen flüchtig - Zeugen gesucht

45141 E.-Nordviertel:

Am Sonntag (26. Februar) gegen 3:15 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei ein verunfallter PKW auf der Gladbecker Straße / Universitätsstraße gemeldet.

Vor Ort fanden die eingesetzten Beamten einen schwarzen VW T-Cross vor, der mit einem Laternenmast kollidiert war. Unfallbeteiligte waren nicht vor Ort.

Laut Zeugenaussagen soll der VW aus Richtung Rheinischer Platz in Fahrtrichtung Altenessen unterwegs gewesen sein. Aus bisher unbekannten Gründen soll der PKW dann nach links von der Fahrbahn abgekommen sein, zunächst gegen einen Baum auf dem Grünstreifen gefahren und schließlich an einem Laternenmast zum Stehen gekommen sein. Nach der Kollision sollen zwei unbekannte Männer ausgestiegen und fußläufig in Richtung Universitätsstraße geflüchtet sein.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort im Einsatz. Der verunfallte PKW wurde sichergestellt.

Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder den flüchtigen und möglicherweise verletzten Unfallbeteiligten machen können.

Zeugen beschrieben die beiden Fahrzeuginsassen wie folgt:

- Männlich - Ca. 20 Jahre alt - Ca. 1,80 m groß - Südländisches Erscheinungsbild - Einer soll eine korpulente Statur, der andere eine schlanke Statur gehabt haben

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell