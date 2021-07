Essen: Pkw kollidiert mit E-Scooter-Fahrerin und flüchtet

Der Pkw, vermutlich eine schwarze oder graue Mercedes C-Klasse, war auf der Altendorfer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und hielt an einer Ampel. Bei Grünlicht fuhr der Mercedes-Fahrer in den Kreuzungsbereich ein und stieß dort mit einer 20-jährigen E-Scooter-Fahrerin zusammen, die den Mercedes übersehen hatte.

Die 20-Jährige wurde von der Motorhaube aufgeladen, stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Nachdem der Fahrer des Pkws ausgestiegen war, unterhielt er sich kurz mit der jungen Frau und entfernte sich schließlich vom Unfallort, bevor die Polizei eintraf. Zeugen konnten den Fahrer wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 1,80 m - deutsches Erscheinungsbild - stämmige Figur (75-80kg) - ca. 70-73 Jahre alt - graue Haare - Brille - helle Jeanshose - schwarze Jacke

Beim Kennzeichen könnte es sich um die Fragmente E - WM 1453 oder E - MW 123 handeln. Wer Hinweise zu dem Unfallhergang und/oder zu dem Pkw-Fahrer machen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei.

Nach Hinweisen von Anwohnern sollen anwesende Zeugen/Ersthelfer Fotos von der Unfallstelle gemacht haben, möglicherweise können diese weitere Hinweise geben. /JBu

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell