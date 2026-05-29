Essen: PKW kollidiert mit anderem PKW und flüchtet von der Unfallstelle - Zeugen gesucht

Die 23-Jährige fuhr gegen 6:30 Uhr mit ihrem schwarzen BMW auf dem Sachsenring in Richtung Bochumer Landstraße. In einer Kurve (Höhe Schirnbecker Teiche) brach ein ihr entgegenkommender PKW offenbar aus und kollidierte mit dem BMW. Der Unbekannte fuhr in seinem Wagen (vermutlich ein grauer/silberner VW Golf) weiter. Die 23-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vor Ort durch einen Rettungswagen medizinisch versorgt.