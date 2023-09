Essen: PKW kollidiert frontal mit Fahrradfahrer - 54-Jähriger schwer verletzt

45239 E.-Heidhausen:

Gestern Nachmittag (4. September) gegen 17:45 Uhr fuhr ein 54-jähriger Radfahrer auf der Laupendahler Landstraße in Fahrtrichtung Werden. Auf Höhe der Einmündung In der Borbeck kam dem Mülheimer ein roter Toyota GT86 entgegen. Da der PKW zunächst abbremste, fuhr der Radfahrer weiter geradeaus. Die 70-jährige Toyota-Fahrerin hatte den entgegenkommenden Radfahrer aber vermutlich nicht gesehen, fuhr an, bog ab und kollidierte dabei frontal mit dem Radler.

Der 54-Jährige wurde von einem Notarzt, der zufällig vor Ort war, erstversorgt. Anschließend wurde er schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Das Fahrrad wurde sichergestellt. /SoKo

