Essen: PKW-Fahrerin stößt mit Radfahrer zusammen - 26-Jähriger schwer verletzt

45289 E.-Burgaltendorf:

Am Freitag (25. März) gegen 16:10 Uhr fuhr eine 26-jährige PKW-Fahrerin auf der Kohlenstraße in Burgaltendorf. Als die Frau links in die Taubenstraße abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 26-jährigen Fahrradfahrer. Der Radfahrer wurde schwer verletzt, vor Ort von einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme war das Verkehrsunfallaufnahmeteam vor Ort. In der Zeit war der Unfallort in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt./SoKo

