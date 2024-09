Essen: PKW-Fahrer touchiert E-Scooter-Fahrerin und flüchtet - Zeugen gesucht

45219 E.-Kettwig:

Am Donnerstag (19. September) gegen 13:00 Uhr fuhr eine 43-Jährige mit einem E-Scooter auf der Ruhrtalstraße in Fahrtrichtung Kettwig. An der Kreuzung Ruhrtalstraße / Ringstraße bog die Essenerin links ab. Neben ihr fuhr ein PKW, der sich ihr immer weiter näherte, bis es schließlich auf Höhe des Friseursalons zum Zusammenstoß kam. Die E-Scooter-Fahrerin stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich. Der unbekannte PKW-Fahrer eines Kleinwagens flüchtete vom Unfallort.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallbeteiligten machen können. Hinweise bitte an die Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

