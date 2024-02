Essen: PKW fährt 62-jährige Radfahrerin an und flüchtet - Zeugen gesucht

45329 E.-Karnap:

Gestern Morgen (15. Februar) gegen 10 Uhr wurde eine 62-jährige Radfahrerin beim Überqueren der Lohwiese in Richtung Arenbergstraße von einem unbekannten PKW angefahren und leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Unfallbeteiligten machen können.

Die 62-jährige Radfahrerin wollte bei Grün die Kreuzung Lohwiese / Karnaper Straße in Fahrtrichtung Arenbergstraße überqueren. Auf der Fahrbahn wurde sie von einem unbekannten PKW am Hinterrad touchiert und stürzte dadurch zu Boden. Die Essenerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallbeteiligte floh auf der Katernberger Straße in Fahrtrichtung Altenessener Straße.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen PKW geben können. Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen roten PKW gehandelt haben, der von der Lohwiese links auf die Karnaper Straße abgebogen sein soll.

Wenn Sie Angaben zum Unfallhergang und/oder dem flüchtigen PKW machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

