Essen: PKW erfasst 24-jährigen Fußgänger und flüchtet - Zeugen gesucht

45139 E.-Frillendorf:

Am Dienstagmorgen (21. November) gegen 6:50 Uhr wurde ein 24-jähriger Essener beim Überqueren einer Ampel an der Kreuzung Hubertstraße / Am Schacht Hubert von einem PKW erfasst. Der Fahrer stieg aus und fragte den am Boden liegenden Fußgänger, ob alles gut sei. Der 24-Jährige antwortete, dass es ihm gut gehe. Daraufhin umarmte ihn der Unbekannte, stieg wieder in seinen PKW und entfernte sich vom Unfallort. Der Fußgänger wurde leicht verletzt.

Nun sucht die Polizei den flüchtigen Unfallbeteiligten. Zeugen beschrieben ihn wie folgt:

- Ca. 55 Jahre alt - Europäisches Erscheinungsbild - Bekleidet mit einer dunklen Jacke - Fuhr einen silbernen PKW

Wenn Sie Hinweise zu der gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell