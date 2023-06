Essen: PKW durch auf die A40 fallenden Stein beschädigt - Zeugen gesucht

45147 E.-Frohnhausen:

Am 21. Mai gegen 6 Uhr fuhren eine 23-Jährige und ihre Beifahrerin (22) mit einem Opel Corsa auf der A40 in Fahrtrichtung Dortmund. Auf Höhe der Unterführung Leipziger Straße / Hausackerstraße bemerkte die PKW-Fahrerin, dass ein kopfgroßer Stein von oben auf die Fahrbahn vor ihr fiel. Die 23-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Stein. Durch den Zusammenstoß wurden ein Reifen und die Front des Opel Corsa beschädigt. Der Stein zerbrach in viele Einzelteile. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Der PKW und die Teilstücke des Steines wurden sichergestellt. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Vermutlich wurde der Gegenstand vom Fußweg, der parallel zur A40 verläuft und die Hausackerstraße mit der Keplerstraße verbindet, heruntergeworfen.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.

Nun sucht das Verkehrskommissariat 2 Zeugen. Wenn Sie etwas beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

