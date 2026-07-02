Essen: Pfanddieb auf frischer Tat ertappt - Diensthündin unterstützt bei der Festnahme

Die eintreffenden Beamten umstellten den Getränkemarkt und kündigten den Einsatz von Diensthündin Freya an. Da sich der Tatverdächtige nicht zu erkennen gab, durchsuchten die Einsatzkräfte und Freya das Gelände. Sie fanden den Mann schließlich versteckt hinter Pfandkisten. Bei ihm handelt es sich um einen 51-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz.