Essen: Pedelec-Fahrerin schwer verletzt - Zeugen gesucht

Eine Krankenschwester (63) sowie ein Radfahrer (59), die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, fanden die Frau schwer verletzt neben ihrem Pedelec vor. Sie leisteten Erste Hilfe und verständigten den Notruf der Feuerwehr. Eine Notärztin behandelte die 72-Jährige vor Ort, bevor diese in ein Krankenhaus gebracht wurde.