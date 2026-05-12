Essen: Pedelec-Fahrerin schwer verletzt - Zeugen gesucht

45259 E.-Heisingen: Gestern Nachmittag (11. Mai) verunfallte eine Pedelec-Fahrerin (72) auf dem Radweg am Baldeneysee (parallel zur Lanfermannfähre/Höhe Bonscheidter Straße) und wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, um den Unfallhergang rekonstruieren zu können.
Eine Krankenschwester (63) sowie ein Radfahrer (59), die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, fanden die Frau schwer verletzt neben ihrem Pedelec vor. Sie leisteten Erste Hilfe und verständigten den Notruf der Feuerwehr. Eine Notärztin behandelte die 72-Jährige vor Ort, bevor diese in ein Krankenhaus gebracht wurde.
Die Polizei sucht nun Zeugen, die beobachtet haben, wie es zum Sturz der Pedelec-Fahrerin kam und ob es möglicherweise weitere Unfallbeteiligte gibt. Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC
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