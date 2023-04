Essen: Pedelec-Fahrer kollidiert mit Autotür - PKW-Fahrer flüchtet

45144 E.-Frohnhausen:

Am Donnerstagabend (13. April, 20:45 Uhr) fuhr ein 33-jähriger Lieferfahrer mit einem Pedelec auf der Frohnhauser Straße in Fahrtrichtung Mülheim. Auf Höhe des Gervinusplatz parkte ein PKW auf der Fahrbahn vor dem dortigen Kiosk. Als der PKW-Fahrer unvermittelt die Fahrertür öffnete, konnte der Pedelec-Fahrer nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der Tür. Der 33-jährige Essener fiel zu Boden und wurde leicht verletzt. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Fahrzeugführer, flüchtete dieser in seinem PKW vom Unfallort. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Nun sucht die Polizei den unbekannten PKW-Fahrer. Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 35-40 Jahre alt - 1,70-1,80 m groß - Dunkelblonde Haare - Drei-Tage-Bart - Fuhr einen schwarzen PKW, der vermutlich Beschädigungen an der Fahrertür aufweist

Wenn Sie Hinweise zum gesuchten Unfallbeteiligten geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

